Herido un motorista tras una colisión con un coche en el Paseo Juan Carlos I de Valladolid

VALLADOLID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 39 años ha resultado herido tras una colisión contra un turismo en el Pasoe Juan Carlos I, cruce con la calle Canterac, en Valladolid, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 15.03 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba de una colisión entre un turismo y una motocicleta.

El 1-1-2 ha avisado de los hechos a la Policía Municipal, al Cuerpo nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado al lugar dos ambulancias.

En el lugar, el equipo médico ha atendido a dos personas, el motorista, un varón de 39 años, quien ha sido trasladado en una UVI móvil al Hospital Clínico Universitario, y al ocupante del turismo, un hombre de 58 años, atendido por una ambulancia de soporte vital básico en el lugar, ya que no ha requerido de traslado a ningún hospital.