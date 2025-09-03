Herido un motorista en una colisión entre un turismo y una moto en Valladolid

VALLADOLID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 33 años ha resultado herido en una colisión entre un turismo y una moto en la calle Ducado, en el cruce con el Camino del Cabildo, en Valladolid capital, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 13.43 horas de este miércoles , cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido el aviso del accidente, en el que se solicitaba asistencia para una persona herida.

El 112 ha dado informado del siniestro a la Policía Local de Valladolid, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil.

En estos momentos los servicios de emergencia se encuentran interviniendo en el lugar.