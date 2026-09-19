Herido un motorista tras colisionar con un turismo en la calle Conde Don Ramón de Ávila

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

ÁVILA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 60 años ha resultado herido este sábado tras colisionar un turismo y una motocicleta en la calle Conde Don Ramón de Ávila, junto a la puerta de la muralla, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 12.27 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de una colisión entre un turismo y una motocicleta y solicitaba asistencia para el motorista.

El herido se encontraba consciente, según ha precisado el alertante, que ha solicitado asistencia sanitaria en el lugar del accidente.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local de Ávila y al Cuerpo Nacional de Policía, así como a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido.