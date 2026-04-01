Herido un motorista tras salirse de la vía y chocar contra un guardarraíl en Candeleda (Ávila)

ÁVILA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha sido trasladado al Hospital Puerta de Hierro de Madrid tras haber resultado herido al salirse de la vía y chocar contra el guardarraíl en la rotonda del Llano, en la localidad abulense de Candeleda, en la salida hacia Madrigal de la Vera, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 19.43 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la salida de vía de una motocicleta en la intersección de la AV-924 con la CL-501.

El 112 ha dado traslado del aviso a la Policía Local de Candeleda, a Guardia Civil de tráfico y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado al lugar una ambulancia soporte vital básico (SVB), el equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Candeleda y un helicóptero medicalizado.

El personal facultativo de Sacyl ha atendido al herido, un varón del que aún no constan datos que ha sido trasladado en ambulancia acompañado por el equipo médico del helicóptero medicalizado al Hospital Puerta de Hierro de Madrid.