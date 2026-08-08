Herido un motorista tras salirse de la vía en Llánaves de la Reina (León)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

LEÓN, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 60 años ha resultado herido este sábado tras sufrir una salida de vía con su motocicleta en la carretera N-621, en Llánaves de la Reina, dentro del término municipal de Boca de Huérgano (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido a las 9.52 horas en el kilómetro 119 de la citada carretera, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que solicitaba asistencia para el conductor, que presentaba heridas en las piernas.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado al lugar una ambulancia de soporte vital básico, personal de Atención Primaria y un helicóptero sanitario.

Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el punto del accidente para atender al motorista herido.