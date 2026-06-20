Herido un motorista tras sufrir una caída en la P-102 en Dueñas (Palencia)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

DUEÑAS (PALENCIA), 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 45 años ha resultado herido en un accidente de tráfico en el kilómetro 2 de la P-102, en el término municipal de Dueñas (Palencia), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso se ha producido sobre las 16.13 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba de que el motorista había sufrido una caída en el mencionado punto kilométrico.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado, una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico.

Finalmente, el herido ha sido trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.