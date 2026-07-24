Herido un motorista tras sufrir una caída en una pista sin asfaltar en Medina de Pomar (Burgos)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

BURGOS, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 50 años ha resultado herido tras sufrir una caída cuando circulaba por el Camino de la Miga, una pista sin asfaltar situada a algo más de un kilómetro al oeste de la localidad de Perex de Losa, en el término municipal de Medina de Pomar (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 12.47 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente e indicaba que el motorista se había desvanecido, si bien había recuperado la consciencia cuando era atendida la comunicación.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local de Medina de Pomar y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado un helicóptero sanitario para atender al herido.