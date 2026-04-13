Herido un niño de nueve años tras ser atropellado junto a un colegio en Miranda de Ebro (Burgos)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

BURGOS, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un niño de nueve años ha resultado herido este lunes tras ser atropellado junto en la calle Rioja, junto al Colegio Anduva, en Miranda de Ebro (Burgos), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 14.07 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso en el que se informaba del atropello.

El 1-1-2 ha informado de los hechos a Policía Local de Miranda de Ebro, a Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil.

Finalmente, el menor herido ha sido trasladado en la misma UVI móvil al Hospital de Miranda.