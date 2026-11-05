Herido un operario tras caer una hormigonera por un terraplén en Castrillo de Cabrera (León)

Archivo - Helicóptermo medicalizado.
Archivo - Helicóptermo medicalizado. - JCYL - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 5 noviembre 2026 12:36
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   LEÓN, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Un varón de unos 55 años ha resultado herido después de que la hormigonera que conducía haya caído por un terraplén en el kilómetro 0 de la LE-7309, dentro del término municipal de Castrillo de Cabrera (León).

   Los hechos se han producido a las 10.48 horas. El 1-1-2 ha dado aviso a Guardia Civil, Bomberos de Astorga --el conductor se encontraba atrapado en la cabina-- y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

   Los facultativos atienden en el lugar al herido que se encontraba consciente.

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