Herido un parapentista en Barcina de los Montes (Burgos)

BURGOS 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 65 años ha resultado herido esta tarde en un accidente de parapente registrado en el término burgalés de Barcina de los Montes, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido poco antes de las 15.57 horas, que es cuando el 112 ha sido alertado de que un parapentista había resultado herido en una pierna y en un brazo cuando practicaba este deporte en la referida localidad burgalesa.

Se ha dado aviso a Guardia Civil COS, bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado. Además, se ha alertado al Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, que ha coordinado el incidente y activado el Grupo de Rescate de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, aunque éste ha sido anulado finalmente al llegar hasta el lugar el recurso de Sacyl y personal de bomberos y Guardia Civil.

El herido ha sido trasladado en helicóptero medicalizado de Sacyl al Complejo Asistencial de Burgos.