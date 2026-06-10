Herido con quemaduras tras una deflagración en una vivienda en Valladolid

Archivo - Un vehículo de la Policía Municipal de Valladolid. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADÍA OLID - Archivo

VALLADOLID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 66 años ha resultado herido con quemaduras tras una deflagración que se ha producido en una vivienda del barrio vallisoletano de La Victoria, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

El suceso se ha producido en torno a las 0.00 horas de este miércoles, cuando se ha dado aviso de que salía bastante humo de una vivienda ubicada en el número 1 de la calle Parva de la Ría y se encontraban en la calle numerosas familias, entre ellas las del propio morador de la casa donde se había producido el incendio.

Las personas presentes en el lugar manifestaron a los agentes de la Policía Local desplazados hasta allí que se había producido una explosión y podría estar uno de sus familiares en el interior de la vivienda, que presentaba una ventana fracturada y trozos de cristal en la calle, posiblemente por la deflagración.

Los policías accedieron al inmueble tras forzar la puerta y encontraron a una persona en el interior y percibieron un fuerte olor a gas, por lo que se apresuraron a sacar de la casa al morador, que presentaba quemaduras en el cuero cabelludo y la ropa.

Al mismo tiempo, se solicitó asistencia sanitaria y se dio aviso a los Bomberos mientras una patrulla logró extinguir el fuego con un extintor, labor que posteriormente finalizaron miembros del Servicio de Extinción de Incendios. Hasta la llegada de estos últimos llegaron a producirse tres deflagraciones, han señalado las mismas fuentes.

Finalmente, el herido fue evacuado al Hospital Universitario Río Hortega de la capital para ser atendido de las quemaduras que presentaba.