Un herido tras la salida de la vía de un turismo en la BU-550 en Valle de Losa

BURGOS 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 65 años ha sido trasladado al Hospital de Cruces de Bilbao tras resultar herido en la salida de la vía de un turismo ocurrida en la tarde de este martes, 8 de septiembre, en la BU-550 en Valle de Losa (Burgos).

Según informa el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press, el accidente ha ocurrido a las 16.24 horas en el kilómetro 31 de la BU-550 donde un turismo se ha salido de la vía. El alertante informó de que un varón estaba herido y atrapado en el vehículo.

El 1-1-2 avisó a Guardia Civil de Tráfico, bomberos de Burgos, bomberos de Miranda de Ebro, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió recursos a la zona: una ambulancia de soporte vital básico, una UVI móvil y personal sanitario del centro de salud de Valle de Losa.

Finalmente, el herido fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Cruces de Bilbao.