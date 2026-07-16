Un herido tras salirse de la vía un turismo, caer por un desnivel y terminar en el agua en Burgohondo (Ávila)

Archivo - Sala del 112 de Castilla y León. - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOHONDO (ÁVILA), 16 (EUROPA PRESS)

Una persona ha resultado herida tras salirse de la vía un turismo, caer por un desnivel y terminar en el agua cuando circulaba por una carretera en el término municipal de Burgohondo (Ávila), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido poco antes de las 10.58 horas, cuando el 112 ha recibido el aviso de un accidente en la carretera de Ávila a Casavieja, en Burgohondo, donde se informaba de que un turismo había volcado, caído a la garganta en un punto en que hay unos cinco metros de desnivel y se encontraba en el agua con una persona mayor atrapada en el interior y consciente.

Así, el 112 ha trasladado la información a Guardia Civil, a Bomberos de Ávila, y a Emergencias sanitarias Sacyl. Posteriormente, se ha comunicado que el herido había logrado salir del coche. No obstante, los bomberos han acudido hasta el lugar para las labores de control del vehículo en el agua y posibles vertidos.

Por su parte, Emergencias Sanitarias ha enviado una ambulancia para atender al herido, que inicialmente presentaba un golpe en la cabeza, según las mismas fuentes.