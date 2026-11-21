Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

LEÓN, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido tras sufrir una salida de vía con su turismo y colisionar contra otros dos vehículos que se encontraban detenidos en la Avenida Ingeniero Sáenz de Miera de León, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar sobre las 12.21 horas, cuando el turismo se ha salido de la vía y ha chocado contra los otros dos vehículos.

Según la información facilitada al 112, el conductor ha sufrido una indisposición antes del accidente y se encontraba consciente tras el impacto.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.

El herido, un varón de unos 50 años, ha sido atendido en el lugar por los servicios sanitarios desplazados hasta la Avenida Ingeniero Sáenz de Miera.