Herido tras salirse de la vía el turismo en el que circulaba y chocar contra un árbol en Palencia

Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 28 mayo 2026 20:45
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   PALENCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

   Un varón de unos 30 años ha resultado herido tras salirse de la vía el turismo en el que circulaba y chocar contra un árbol en la carretera P-900, a las afueras de Palencia, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

   El accidente ha tenido lugar sobre las 18.22 horas de este jueves en el kilómetro 0 de la P-900, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la salida de vía de un turismo y de que el conductor, un varón consciente, había quedado atrapado en el interior del vehículo.

   El 112 ha dado aviso del incidente a los Bomberos de Palencia, a la Policía Local, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

   Emergencias Sanitarias ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de Atención Primaria para asistir al herido.

   Finalmente, el varón ha sido trasladado en ambulancia al Hospital de Palencia, acompañado por el personal sanitario de Atención Primaria.

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