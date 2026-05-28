Herido tras salirse de la vía el turismo en el que circulaba y chocar contra un árbol en Palencia

PALENCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 30 años ha resultado herido tras salirse de la vía el turismo en el que circulaba y chocar contra un árbol en la carretera P-900, a las afueras de Palencia, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar sobre las 18.22 horas de este jueves en el kilómetro 0 de la P-900, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la salida de vía de un turismo y de que el conductor, un varón consciente, había quedado atrapado en el interior del vehículo.

El 112 ha dado aviso del incidente a los Bomberos de Palencia, a la Policía Local, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Emergencias Sanitarias ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de Atención Primaria para asistir al herido.

Finalmente, el varón ha sido trasladado en ambulancia al Hospital de Palencia, acompañado por el personal sanitario de Atención Primaria.