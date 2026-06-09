Herido un varón de 55 años tras volcar un camión en Saelices de Payuelo (León)

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

SAELICES DE PAYUELO (LEÓN), 9 (EUROPA PRESS)

Un varón de 55 años ha resultado herido y ha precisado traslado a un centro hospitalario tras volcar el camión que conducía en Saelices de Payuelo (León), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112.

El suceso se ha producido minutos antes de las 9.44 horas, cuando se ha avisado al 112 del vuelco de un camión en la carretera LE-5632, en Saelices de Payuelo, y se solicitaba asistencia para el conductor, que en un primer momento estaba atrapado bajo el vehículo.

Así, se ha dado aviso a Guardia Civil de Tráfico, a bomberos de la Diputación de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital básico. Minutos después, desde el lugar, se ha informado de que habían sacado al herido, que ya no estaba atrapado y se encontraba consciente.

Finalmente, personal sanitario del helicóptero medicalizado ha atendido al herido, a quien se ha trasladado en la ambulancia al Complejo Asistencial de León.