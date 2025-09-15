Herido un varón de 64 años tras salirse de la vía un turismo a las afueras de Palencia

PALENCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 64 años ha resultado herido tras salirse de la carretera un turismo a las afueras de Palencia, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 15.45 horas, cuando una llamada ha informado al 112 de la salida de vía de un turismo ocurrida en el kilómetro 3 de la carretera P-901, a las afueras de Palencia, donde se precisaba asistencia para el ocupante del turismo, un varón que se hallaba consciente y parecía no poder abandonarlo por su propio pie.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Policía Local y la Guardia Civil, a los Bomberos de Palencia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil que ha evacuado al varón al Hospital de Palencia.