Herido un varón de unos 70 años tras chocar el tractor que conducía contra un muro en Sancedo (León)

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

SANCEDO (LEÓN), 22 (EUROPA PRESS)

Un hombre de unos 70 años ha resultado herido tras colisionar el tractor que conducía contra un muro en el término municipal de Sancedo (León), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112.

El suceso se ha producido minutos antes de las 9.27 horas, cuando una llamada ha informado de la salida de vía de un tractor que había chocado contra un muro en el kilómetro 7 de la carretera LE-711, en Sancedo, y se avisaba de que su conductor, de unos 70 años, había resultado herido, golpeado en la cabeza y una pierna.

Así, se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado al lugar una ambulancia para atender al herido.