Herido un varón de 85 años tras colisionar un turismo y un camión en Íscar (Valladolid)

ÍSCAR (VALLADOLID), 22 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 85 años ha resultado herido y ha precisado traslado a un centro hospitalario tras colisionar un turismo y un camión en Íscar (Valladolid), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 08.14 horas, cuando el 112 ha recibido varias llamadas que avisaban de una colisión entre un turismo y un camión en el kilómetro 93 de la carretera CL-602, en la rotonda de acceso a Íscar (Valladolid), en la que había resultado herido el conductor del turismo, un varón de unos 80 años que se encontraba atrapado en el interior del turismo.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Íscar.

En el lugar, los organismos de emergencias han atendido al herido, un varón de 85 años, al que se ha trasladado posteriormente la UVI móvil de Emergencias Sanitarias al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.