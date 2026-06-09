Herido un varón tras el choque de un camión y un turismo en La Pedraja de Portillo

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VALLADOLID, 9 Jun. (ERUOPA PRESS) -

Un varón de unos 45 años ha tenido que ser trasladado en UVI móvil al Hospital Río Hortega tras resultar herido en un accidente de circulación consistente en el choque de un camión y un turismo en La Pedraja de Portillo (Valladolid).

Los hechos han ocurrido a las 07.29 horas de este martes, 9 de junio, en el kilómetro 169 de la N-601, en La Pedraja de Portillo donde han chocado un camión y un turismo con el resultado de una persona herida, inconsciente y atrapada en el interior del turismo.

La sala de operaciones del 1-1-2 ha dado aviso del incidente a bomberos diputación de Valladolid, Guardia Civil de Tráfico, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil y ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud de Portillo.

Finalmente, el herido, un varón de unos 45 años, fue atendido y trasladado en UVI móvil al Hospital Río Hortega.