Herido un varón en la colisión en cadena entre un autobús urbano, una furgoneta y un turismo en Valladolid

VALLADOLID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón, conductor de una furgoneta, ha resultado herido en la mañana de este lunes en Valladolid capital como consecuencia de la colisión en cadena en la que se han visto implicados su vehículo, un autobús urbano y un turismo, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 6.47 horas de este lunes, cuando el 112 ha recibido aviso de un accidente en la carretera de Segovia, en el cruce con calle Víctimas del Terrorismo, en Valladolid.

Se trata de un golpe en cadena en el que están involucrados un autobús urbano, una furgoneta y un turismo.

Se ha trasladado aviso a Policía Nacional y Municipal, y a Emergencias sanitarias, Sacyl que envió recursos para atender a un herido, ocupante de la furgoneta, con dolor de cabeza.

No se han comunicado heridos del autobús urbano que ha podido continuar la ruta.