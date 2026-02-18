Herido un varón tras salirse de la vía un turismo y caer por un desnivel en Mota del Marqués (Valladolid)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias (Sacyl) - EMERGENCIAS SANITARIAS (SACYL) - Archivo

MOTA DEL MARQUÉS (VALLADOLID), 18 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 43 años ha resultado herido tras salirse de la vía un turismo y caer por un desnivel cuando circulaba por la A-6, a la altura de Mota del Marqués (Valladolid), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 8.39 horas, cuando el 112 ha recibido varias llamadas que han avisado de la salida de vía de un turismo que posteriormente había caído por un desnivel en el kilómetro 203 de la autovía A-6, sentido Madrid, en Mota del Marqués (Valladolid). Como consecuencia del siniestro, se informaba que había resultado herida una persona, un varón consciente y atrapado en el interior del vehículo.

El 112 ha dado aviso a Guardia Civil, Bomberos de la Diputación de Valladolid y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Mota del Marqués.

En el lugar, los organismos de emergencias han atendido al herido, un varón de 43 años a quien se ha trasladado finalmente en UVI móvil al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.