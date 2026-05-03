Herido grave un varón tras ser atropellado en Navaluenga (Ávila)

ÁVILA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 30 años ha resultado herido grave este domingo, 3 de mayo, tras ser atropellado por un vehículo den la calle Ermita de Navaluenga (Ávila), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 7.43 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba de los hechos y de que el varón estaba consciente, pero herido grave.

El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico, personal del centro de salud y un helicóptero medicalizado.

Finalmente, el personal médico ha atendido y trasladado al herido en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Salamanca.