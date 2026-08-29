Un herido tras volcar un turismo y quedar atrapado en el interior en un camino de Poza de la Sal (Burgos)

BURGOS, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha resultado herido tras volcar un turismo que ha sido localizado en un camino del término municipal de Poza de la Sal (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas a las 17.17 horas de este sábado que avisaban del accidente, tras localizar el turismo volcado en un camino y señalar que un varón se encontraba atrapado en el interior.

El 112 ha trasladado el aviso a los Bomberos de Burgos, los Bomberos de Miranda de Ebro y la Guardia Civil de Tráfico para intervenir en el lugar del accidente.

Asimismo, se ha alertado a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos sanitarios hasta el lugar para atender al herido.