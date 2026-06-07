Heridos dos jóvenes en siniestros viales durante la madrugada en Salamanca capital

Archivo - Foto de archivo de ambulancia - 112 - Archivo

SALAMANCA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes han resultado heridos en distintos siniestros viales --un atropello y una colisión de un turismo contra un poste-- ocurridos en Salamanca capital en la madrugada y primeras horas de la mañana de este domingo, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León, recogidos por Europa Press.

El primero de los siniestros se produjo a las 3.26 horas de este domingo en el cruce de la avenida Luis de Camoens con la calle Doctor Miguel Moraza, donde un varón de unos 20 años había resultado herido en una pierna tras ser golpeado por un turismo mientras cruzaba por un paso de peatones.

El 112 avisó a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha enviado, por su parte, una ambulancia de soporte vital básico, la cual ha trasladado al herido al hospital de Salamanca. También se ha informado al Cuerpo Nacional de Policía.

A las 7.40 horas se producía un accidente en el cruce de la calle María Auxiliadora con la plaza de España, donde un turismo ha chocado contra un poste. Los alertantes que avisaron al 112 solicitaban asistencia para la conductora, de unos 25 años.

El 112 avisó a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar. La herida no ha requerido traslado al hospital.