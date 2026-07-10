Heridos dos menores tras ser agredidos por otros nueve en Valladolid

VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos menores han tenido que ser atendidos y trasladados a un centro hospitalario en la madrugada de este viernes tras resultar agredidos durante una pelea con un grupo formado por otros nueve individuos, también menores, en la zona de la calle Renedo, en Valladolid.

Según han informado fuentes de la Policía Municipal a Europa Press, en torno a las 2.00 horas de este viernes se ha recibido un aviso por una pelea entre varios jóvenes en el entorno de la calle Renedo y se ha enviado una patrulla a la zona.

Los indicativos de la Policía Municipal, al acercarse a las inmediaciones del lugar observaron a dos varones jóvenes que corrían y que presentaban heridas, los cuales resultaron ser los agredidos. Les dieron el alto y los jóvenes, que eran menores, manifestaron que habían sido agredidos por un grupo de chicos formado por entre ocho y diez personas.

El resto de unidades dieron vueltas y localizaron a tres individuos, de los cuales uno iba sin camiseta y presentaba heridas en los nudillos. Agentes policiales procedieron a identificar a estas tres personas, que eran menores, y en el transcurso empezaron a acercarse el resto, hasta un total de nueve.

Se solicitó al 112 atención sanitaria para los heridos y se desplazó al lugar, según la Policía Municipal, una ambulancia que los trasladó para que fueran atendidos de sus heridas. Asimismo, han confirmado que ambos presentaron denuncia.

Asimismo, los agentes avisaron a los progenitores de los otros nueve implicados para que se hicieran cargo de ellos y las diligencias han sido trasladadas al Juzgado de Menores.