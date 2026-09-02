Heridos dos trabajadores al caerles encima unas piedras en las obras de un puente de Almazán

Archivo - El 112 de CyL atiende 160 llamadas por caída de objetos, desbordamientos de cauces y filtraciones de agua - 112 CASTILLA Y LEÓN - Archivo

SORIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos trabajadores de unos 40 y 60 años han resultado heridos al caerles encima unas piedras en las obras de un puente en la localidad soriana de Almazán, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 12.08 horas de este miércoles, 2 de septiembre, cuando Emergencias Sanitarias -Sacyl- informó al centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 de un accidente laboral en las obras de puente en Almazán. Los alertantes explicaron que dos trabajadores habían resultado heridos al caerles encima unas piedras que estaban colocando tras lo que fueron atendidos en el centro de salud.

La sala del 1-1-2 informó a la Guardia Civil (COS) de Soria y a la Policía Local de Almazán y desde Emergencias Sanitarias -Sacyl-, movilizaron una UVI móvil, un helicóptero medicalizado y una ambulancia soporte vital básico.

El personal sanitario atendió a los dos trabajadores, un varón de unos 40 años que fue trasladado en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Soria y un varón de unos 60, que fue trasladado en UVI móvil al mismo centro asistencial.