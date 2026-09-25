Heridos un hombre y un menor en un accidente entre dos turismos en Ponferrada (León)

Archivo - Foto de archivo de ambulancia - 112 - Archivo

PONFERRADA (LEÓN), 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 30 años y un menor han resultado heridos en un accidente de tráfico entre dos turismos registrado en el número 139 de la avenida Galicia, en Ponferrada (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso a las 17.56 horas de este viernes, cuando se ha alertado de la colisión entre los dos vehículos y se ha solicitado asistencia sanitaria para los ocupantes de uno de ellos.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado medios al lugar para atender a los heridos.

Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el punto del accidente para prestar asistencia a las personas afectadas.