Sin heridos en el incendio de un camión cargado de paja en El Barraco (Ávila)

ÁVILA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un camión cargado de paja ha ardido esta tarde en el término abulense de El Barraco, sin que hubiera que lamentar desgracias personales, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha registrado sobre las 18.13 horas en la Avenida de Ávila, 11 de la referida localidad, que es cuando el 112 ha sido alertado hasta por ocho comunicantes de un incendio en un camión que transporta paja en la travesía del pueblo.

Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Ávila y al centro provincial de mando de Medio Ambiente.