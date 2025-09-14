Heridos tres jóvenes al chocar un turismo contra un puente en Las Omañas (León)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

LEÓN, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres hombres de 17, 19 y 20 años han resultado heridos al chocar su turismo contra un puente en la localidad leonesa de Las Omañas, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar sobre las 04.45 horas de este domingo, cuando la sala de operaciones ha recibido varias llamadas que alertaban del suceso y solicitaban asistencia para, al menos, un joven herido.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso del siniestro a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Finalmente, se ha atendido a tres varones heridos que han sido posteriormente trasladados en dos ambulancias de soporte vital básico al hospital de León.