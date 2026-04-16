La Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora celebrará este sábado su cuarta gala anual en el Teatro Elvira Fernández

Presentación de la IV Gran Gala del Donante de Sangre de Zamora. - EUROPA PRESS

ZAMORA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora celebrará este sábado su cuarta gala anual, a las 19.00 horas en el Teatro Elvira Fernández de la capital, un acto en el que reconocerá el altruismo de todos los donantes y premia a los más solidarios y que cuenta, además, con actuaciones musicales para los asistentes.

Los encargados de presentar esta IV Gran Gala del Donante de Sangre han sido el vicepresidente segundo de la Diputación de Zamora y diputado de Política Social y Familia, Ramiro Silva Monterrubio; la presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre en Zamora, Isabel Cabrera Huertas; la representante de la Fundación Caja Rural de Zamora Laura Huertos; y Miguel Álvarez, músico y presentador del evento.

Los organizadores y patrocinadores han invitado a todas las personas a que se informen, a través de la Hermandad, de los puntos donde pueden donar y llevar a cabo este gesto tan altruista.

La presidenta del colectivo Isabel Carrera ha recordado que aunque Zamora "es solidaria" en cuanto a donaciones, "cada vez se necesita más sangre y de todos los grupos sanguíneos".

En especial, ha asegurado, de los que están en "nivel más crítico", los grupos A+, A-, 0- y 0+, si bien ha apostillado que todas las donaciones "son necesarias en un momento en que las reservas siguen estando bajas". "Necesitamos que haya donaciones constantes y periódicas", ha abundado.

El creador y compositor Miguel Álvarez vuelve a colaborar en la presentación de la gala. En esta ocasión, le acompañará en el escenario la joven artista zamorana Lydia de Mena, una cantautora con "gran proyección", que pondrá la nota musical a esta gala en la que se reconocerá a los donantes de sangre que hayan cumplido las 120 donaciones, 100, 75, 50, 40, 30, 20, 12 y 7 y, por supuesto, a los donantes jóvenes.

"Nos parece fundamental, porque necesitamos llegar a los jóvenes. Y el hecho de que algunos donen el mismo día de su cumpleaños nos parece un gesto precioso", ha finalizado la presidenta.