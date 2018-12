Herrera rechaza la "política espectáculo" de Podemos que entrega "galardones éxodo" a la Junta

Publicado 18/12/2018 18:21:43 CET

VALLADOLID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha asegurado este martes que nunca ejercerá la "política espectáculo" que ha achacado a Podemos y ha confesado que prefiere mantener una actividad "aburrida" antes que acudir a una cárcel para negociar nada con un preso, en referencia a la visita de Pablo Iglesias a Oriol Junqueras.

Herrera ha asegurado en su cara a cara con el portavoz del Grupo Podemos, Pablo Fernández, que tampoco encabezará ninguna campaña contra el orden constitucional, como ha achacado también a la formación morada ante la que ha defendido la estrategia "previsible y aburrida" de un presidente "en retirada", como se ha confesado.

El presidente de la Junta ha defendido su acción a lo largo de 18 años de mandato "con luces y sombras" y ha recomendado a Pablo Fernández que plantee los motivos que han llevado a retirarse a más de la mitad del actual Grupo Podemos que ya han anunciado que no volverán a concurrir a las elecciones autonómicas, lo que ha provocado la airada queja de la bancada morada cuyo portavoz se ha levantado para entregar a Herrera unos particulares "galardones éxodo".

Fernández ha comparado a Herrera como un digno ejemplo del "Ensayo sobre la ceguera" de José Saramago y con el "don erre que erre" por negar la realidad de su "nefasta gestión" en materias como la salud pública o el "infausto" resultado de las políticas demográficas.

Para que "pille" esas críticas a la acción de Gobierno de la Junta, Fernández ha ilustrado sus quejas a través de unos galardones como el de "mentiroso compulsivo" que ha dedicado a Herrera al que ha dado también el premio 'Cinco horas con Mario'.

Al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, ha dedicado los premios "El Verdugo" y "No me chilles que no te veo" y al de Educación, Fernando Rey, "La metamorfosis" y "Giro al infierno" por haber pasado a un discurso "rancio" mientras que ha galardonado a la consejera de Familia, Alicia García, con "Alicia en el país de las maravillas".

Para el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha sido el premio "El turista" y "Los viajes de Gulliver" y a la titular de Hacienda, Pilar del Olmo, ha dedicado el "Toma el dinero y corre" y el "Todo se desmorona". Finalmente ha entregado el "Fuera de la ley" al titular de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el "Otelo" y 'Rebelión en la Granja' a Milagros Marcos y 'Lo que el viento se llevó" a la consejera de Cultura, María Josefa García Cirac.

Finalmente, ha entregado el galardón "La mano que mece la cuna" y 'Dos hombres y un destino" al vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, con un accésit para el presidente regional del PP y aspirante a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que ha dedicado un "Más dura será la caída" por su política "casposa y caciquil".

Herrera ha ironizado sobre el "casposo numerito" de Fernández al que ha reprochado que haya caído en un "bucle melancólico" fruto de su cabeza "tan inquieta" y ante al que ha defendido que la mejor prueba de la "adecuada acción" de Gobierno de la Junta es el crecimiento económico, la creación de empleo y la buena valoración de los servicios públicos.