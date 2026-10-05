El Herreriano de Valladolid acerca el legado del arquitecto Fernando Higueras y su vínculo con el arte en una muestra

Exposición 'Fernando Higueras. Diálogo entre Arte y Arquitectura', en el Museo Patio Herreriano de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Arquitectos de Valladolid (Coava) y el Museo Patio Herreriano acercan la figura y el legado del arquitecto Fernando Higueras y su vínculo con el arte a través de una exposición organizada con motivo del Día Mundial de la Arquitectura.

La muestra, titulada 'Diálogo entre Arte y Arquitectura', se ha inaugurado este lunes, 5 de octubre, en un acto en el que han participado la responsable de la Fundación Fernando Higueras, Lola Botia; el presidente del Coava, Manuel Vecino; el director del Museo Patio Herreriano, Javier Hontoria, y la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal.

Dibujos, planos, maquetas, croquis y fotografías componen esta muestra que reúne en la Sala 0 del museo decenas de piezas procedentes de los fondos de la Fundación Fernando Higueras, la Fundación Arquitectura COAM y el Patio Herreriano.

Todo ello se expone con un "montaje atrevido y audaz", tal y como ha destacado Hontoria sobre la exhibición que ahonda en la relación de Higueras con el arte en dos direcciones, la influencia que las artes plásticas y los artistas de su entorno tuvieron en su arquitectura y, a su vez, la forma en que su obra arquitectónica inspiró a otros creadores.

De este modo, la influencia del arte en su proyección de la arquitectura se refleja en la muestra, ya que las maquetas, croquis y fotografías permiten reconocer esa impronta en algunas de las viviendas y espacios de trabajo que Higueras proyectó para otros creadores.

Entre ellos, las Residencias para Artistas en el Monte de El Pardo y las casas diseñadas para los pintores Lucio Muñoz y Amalia Avia, el artista César Manrique o el guitarrista Andrés Segovia.

En estos proyectos, Higueras concibió la vivienda como un espacio capaz de estimular la creación, en el que la materia, la luz y el paisaje se entrelazan con la personalidad, la actividad creativa y la forma de vida de quienes iban a habitarlo.

SU ARQUITECTURA, MOTIVO DE CREACIÓN ARTÍSTICA

La segunda vertiente descubre esa relación en sentido inverso, cómo la arquitectura de Higueras se convirtió también en motivo de creación artística.

Así, la exhibición acoge el cuadro 'Centro de Restauración', de la colección Navarro Valero y cortesía de la Galería Leandro Navarro, que el pintor Antonio López realizó en 1969 durante la construcción del Centro Nacional de Restauraciones, actual sede del Instituto del Patrimonio Cultural de España.

La obra permite reconocer la fuerza plástica de la estructura de hormigón y la expresividad que adquiere el edificio durante su proceso de construcción, una vinculación con la arquitectura y el trabajo de Higueras, a quien se ensalza en la propuesta como uno de los grandes referentes de la arquitectura española de la segunda mitad del siglo XX.

La exposición incorpora además 'La vuelta', de Lucio Muñoz, una obra que refuerza el diálogo entre la creación del pintor y la vivienda que Higueras diseñó para él.

En este sentido, la responsable de la Fundación Higueras ha aseverado que la muestra aborda el vínculo de Higueras con el arte y los "muchos círculos" que abarcaba, así como las aportaciones que este hizo a la arquitectura contempóranea.

Por su parte, el presidente del Coava ha agradecido a la Fundación el haber cedido distintos elementos para componer esta "exposición maravillosa" que reivindica la arquitectura como una disciplina que "no puede ser ajena a la humanidad".

En la misma línea, el director del Herreriano ha puesto en valor la "enorme generosidad" de la Fundación Fernando Higueras para poner en marcha esta exposición que se "inscribe con mucha naturalidad" dentro del programa del museo.

Igualmente, la propuesta forma parte de las iniciativas de la Fundación Municipal de Cultura para "llegar a todos los nichos" a través de la "diversidad y plurarlidad", un contexto en el que se suman al Día Mundial de la Arquitectura de la mano del Coava.

La concejala de Educación y Cultura ha subrayado la oportunidad de poner en valor en esta ocasión a Higueras y su obra, en la que defendió su profesión unida al arte.

En este sentido, ha respaldado la arquitectura como una forma de "humanizar las ciudades y los espacios sin que se destruyan los vestigios del pasado" y ha ensalzado su capacidad de transformar la mirada y "emocionar".

"Queremos que esta exposición permita conocer a Higueras desde la perspectiva de arquitecto, artista y creador. Cuando la arquitectura trasciende a su fin, la construcción, se convierte en emoción", ha aseverado Carvajal.

CONFERENCIAS

La celebración del Día Mundial de la Arquitectura no se limitará a la exposición. Como en anteriores ediciones, el Coava organizará un programa de conferencias vinculado a la muestra, que se desarrollará durante el mes de octubre también en el Museo Patio Herreriano.

El ciclo comenzará el 8 de octubre con la conferencia 'Fernando Higueras's Lonely Hearts Club Band', del arquitecto y excomisario del Pabellón de España en la Bienal de Arquitectura de Venecia, Manuel Ocaña.

Posteriormente, continuará el 15 de octubre con el arquitecto e investigador especializado en arquitectura contemporánea española, Damiano di Mele, y finalizará el 22 de octubre con la arquitecta y responsable de la Fundación Fernando Higueras, Lola Botia.

PLACA DOCOMOMO A LA CUCHILLERÍA BLANCO

Por otro lado, con motivo del Día Mundial de la Arquitectura, el Coava ha colocado la placa Docomomo Ibérico en la Cuchillería Blanco de la calle Santiago, elegida este año por los arquitectos vallisoletanos por su especial valor patrimonial.

En la votación de los colegiados se impuso a la Real Sociedad Hípica, actual Complejo Deportivo Juan de Austria, obra del arquitecto Luis Gutiérrez Soto, y al edificio de viviendas situado en Miguel Íscar, 13, de Julio González.

La Cuchillería Blanco fue proyectada en 1934 por Ramón Pérez Lozana y constituye uno de los ejemplos más singulares de arquitectura protorracionalista que se conservan en Valladolid.

La composición de la fachada combina mármoles blancos y negros con una cuidada carpintería en la que confluyen referencias a la estética vienesa y geometrías de inspiración expresionista.

Una rehabilitación realizada en 2025 por el arquitecto y colegiado del Coava Óscar Miguel Ares permitió recuperar y poner en valor los elementos originales de la fachada, así como su interior.

Con las placas de la Fundación Docomomo Ibérico, se reconocen el valor patrimonial de edificios pertenecientes al movimiento moderno y buscan contribuir a su documentación, conservación y difusión, según ha destacado el Coava, que comenzó a colocarlas en Valladolid en 2012, cuando distinguió el Colegio Apostólico de los Padres Dominicos de Miguel Fisac.

Desde entonces se han incorporado, entre otros, el Mercado Central de Abastos, el Matadero Municipal, el Colegio San Agustín, el Cinema Roxy, la antigua fábrica de TAFISA, la Casa del Barco, la Casa Cuna, el Colegio Juan XXIII y, el pasado año, el Hotel El Montico.