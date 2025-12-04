Herrero (PSOE), pregunta a Carnero "qué herencia va a dejar" e insiste en reclamar que "cumpla su promesa" y se vaya

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, atiende a los medios de comunicación. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID 4 Dic. (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha preguntado a Carnero "qué herencia va a dejar" en la ciudad al respecto del proyecto ferroviario y le ha reclamado una vez más que "cumpla su promesa" --en referencia a las declaraciones de junio de 2023 en las que señaló que si no era capaz de soterrar, se iría--.

Herrero ha atendido a los medios de comunicación este jueves junto al viaducto sobre las vías en la calle Daniel del Olmo, y allí ha hablado también sobre la reunión de la Mesa del Soterramiento que se celebraba a primera hora de la mañana en el Consistorio.

El concejal socialista ha acusado al alcalde 'popular' de estar "gastando millones de euros en marear la perdiz por un puro interés electoral", pero ha advertido de que esa actitud "cuesta dinero al contribuyente" y conlleva "muertos" que augura que Carnero "va a dejar" como consecuencia de al pretensión anunciada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de resolver el convenio para la integración ferroviaria y liquidar la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV).

"¿Qué herencia va a dejar el señor Carnero en la ciudad de Valladolid?", ha insistido Herrero, que ha planteado esa reflexión a "todas las personas que, de buena fe, se sientan en la Mesa del Soterramiento esperando soluciones que no van a llegar".

Pedro Herrero ha subrayado que el PSOE ya dijo eso al inicio del mandato y, a su juicio, Carnero ya solo tiene "una salida, que es que cumpla con su palabra al menos en una cosa, haga las maletas, se vaya y deje trabajar a quienes s tenemos un proyecto por esta ciudad".

El edil socialista ha recordado que el alcalde de Valladolid es senador y que en dicha cámara no hay un regidor de una ciudad con más habitantes que la vallisoletana. "Los alcaldes de las grandes ciudades tienen mucho trabajo que hacer en sus ayuntamientos, pero este señor evidentemente no, porque no trabaja", ha reprochado.

Pero también ha aseverado que Carnero "tampoco pisa por el Senado" porque asevera que "no se ha ido al Senado ni para soterrar ni para tener cerca a los ministros, ni para hablar con Puente ni con nadie". "Se ha ido allí a vivir de este cuento, de esta mentira del soterramiento", ha apostillado.

DANIEL DEL OLMO

El asunto de la comparecencia de este jueves por parte del Grupo Socialista era la situación del viaducto de Daniel del Olmo, sobre el cual han denunciado la "absoluta inacción" del equipo de Gobierno formado por PP y Vox.

El paso sobre las vías, han explicado, "sigue sin una solución definitiva" pese a que el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad, el 26 de febrero de 2024, una moción socialista "para dar una solución definitiva" a esta infraestructura básica para la movilidad en la ciudad" antes de finales de diciembre de 2026.

Más de dos años después de las primeras restricciones al tráfico pesado, que comenzaron a finales de mayo de 2023 todavía con el anterior equipo de Gobierno de PSOE y VTLP en funciones, la estructura continúa limitada, con la prohibición de paso para camiones y autobuses.

Herrero ha defendido que en el Presupuesto municipal para 2025 había "una partida de 300.000 euros" para contratar un estudio sobre la actuación a realizar en el viaducto para garantizar el tránsito seguro de autobuses y camiones.

Además, ha recordado que los representantes del Consistorio plantearon en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad que la actuación en este punto se incluyera en el convenio del proyecto ferroviario, lo que asegura que contó con el apoyo del Grupo Municipal Socialista.

Incluso ha afirmado que el ministro y exalcalde de la ciudad, Óscar Puente, "dijo que le parecía muy buena idea y que, por tanto, se podía modificar el convenio de integración e incluir este paso que no estaba inicialmente previsto para que se hiciese esta obra", pero Herrero responsabiliza a Carnero de echar al traste esa posibilidad al plantear la condición de que "el convenio tiene que ser de soterramiento de las vías".

"En fin, estamos ante el chantaje de siempre", ha concretado el portavoz socialista, y ante una situación de "abandono" de este viaducto.

En definitiva, el Grupo Municipal Socialista reclama al alcalde que cumpla "de inmediato" la moción aprobada por unanimidad el 26 de febrero de 2024, ejecute la partida de 300.000 euros consignada en el presupuesto de 2025 para redactar el proyecto y garantice, antes de que termine 2026, "una solución definitiva y segura" que permita el paso de autobuses y camiones en el viaducto de Daniel del Olmo.