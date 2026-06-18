Hertido un varón de unos 55 años en un accidente de moto en La Cistérniga (Valladolid)

LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID), 18 (EUROPA PRESS)

Un varón de unos 55 años ha resultado herido y ha sido trasladado al hospital como consecuencia de un accidente de motocicleta en la autovía A-11 a su paso por el término municipal de La Cistérniga (Valladolid), según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido unos minutos antes de las 23.20 horas de este miércoles, cuando se avisado al 112 de la caída de una moto a la altura del kilómetro 355 de la A-11, en La Cistérniga, cuyo ocupante ha resultado herido.

Se dio aviso a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió un UVI móvil, para trasladar al varón, de unos 55 años, al hospital Río Hortega de Valladolid.