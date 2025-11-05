Hierro reta a Mañueco a "planchar" el "gurruño" que hizo con las propuestas de Vox para pactar el PGC

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha asegurado que su grupo mantiene "voluntad de acuerdo" para negociar los presupuestos de 2026, aunque ha retado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a "planchar el gurruño" de propuestas que su formación presentó hace un año y que el presidente rechazó, ya que serán las mismas que presenten para negociar este año. "Somos previsibles", ha defendido.

"Vamos a llevarle el gurruño a Mañueco, a ver si esta vez lo plancha", ha subrayado el dirigente autonómico, quien ha eludido garantizar si Vox acudirá a la reunión convocada para el 14 de noviembre, ya que por el momento carecen de comunicación oficial y dado que esa misma jornada se mantienen las comparecencias de consejeros, lo que le ha llevado a criticar el "desprecio" que el presidente demuestra al Parlamento.

De este modo, Hierro ha recalcado que Vox "siempre mantiene abierta la posibilidad de diálogo", pero ha insistido en que los acuerdos deben basarse en el "respeto institucional" y en la "defensa de los principios y compromisos con los votantes". "Voluntad de pacto toda, pero sin ceder en nuestros valores", ha afirmado el portavoz, quien ha advertido de que su formación "no aceptará imposiciones ni renunciará a su palabra.

El dirigente de Vox ha acusado al Gobierno autonómico de "despreciar al Parlamento y a sus propios consejeros" al convocar la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para el 14 de noviembre, jornada en la que aún continuarán las comparecencias de los consejeros en las Cortes, y apenas tres días antes de que concluya el plazo para presentar enmiendas a la Totalidad. "¿Cómo se puede hablar de negociación si aún no han terminado las comparecencias? Es un desprecio absoluto a las Cortes de Castilla y León", ha reprochado.