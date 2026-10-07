Hierro (Vox) rechaza retirar la referencia a Pedro Sánchez como un "psicópata" que ha exigido el PSOE

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, ha rechazado retirar del diario de sesiones la referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un "psicópata", como ha exigido la viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, que apunta a que Hierro estaba incurriendo en un delito recogido en el artículo 208 del Código Penal --define la injuria--.

"He definido perfectamente lo que es un psicópata, con una definición patológica y eso es lo que es el señor Sánchez y ellos --los socialistas de Castilla y León-- son dueños de un psicópata", ha reafirmado Hierro a la pregunta del presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, de si retiraba la expresión dirigida a Pedro Sánchez, como ha exigido la viceportavoz del Grupo Socialista.

David Hierro se había manifestado en esos términos en un momento de su intervención en la defensa de una PNL conjunta de PP y Vox en materia de conectividad en la que los proponentes han acusado al Gobierno de falta de inversión en la comunidad autónoma de Castilla y León.

"Castilla y León le importa un pito, igual que le importa un pito Maricarmen, igual que le importan un pito las víctimas de la DANA, igual que le importan un pito las víctimas de los trenes (...) y ¿sabe por qué le importa un pito? Porque es un psicópata", ha zanjado Hierro que a renglón seguido ha explicado que un psicópata es alguien que emocionalmente es incapaz de sentir empatía por los demás.

En este sentido, el portavoz del Grupo Vox ha afeado la falta de empatía del presidente del Gobierno, al que sólo ve interesado por "amasar el poder para intentar librarse de las causas que tiene abiertas y que no acabe en la cárcel".

"¿De verdad creen que le importa alguien a Sánchez? No le importa nadie. A Sánchez le importa Sánchez", ha concluido para advertir de que los socialistas "son dueños de un psicópata" y "dueños de alguien que no tiene el mínimo de empatía".