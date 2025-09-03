Hispania Nostra incluye en su Lista Roja el Palacio del marqués de Torreblanca de Medina del Campo (Valladolid) - HISPANIA NOSTRA

La asociación Hispania Nostra ha incluido en su Lista Roja el Palacio del marqués de Torreblanca - Parador de San José de Medina del Campo (Valladolid), edificio que está abandonado desde hace décadas y actualmente se encuentra en estado de "ruina absoluta" tras el incendio que sufrió en febrero de 2000.

Esta asociación, declarada de utilidad pública, trabaja desde el año 1976 en la defensa, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural y natural, al que considera como vector de desarrollo social y económico.

Por esta razón, la inclusión del patrimonio en esta lista es una llamada a la acción para evitar que la herencia se pierda y pase a la Lista Negra, y, por el contrario, se recupere y forme parte de la Lista Verde.

Según datos facilitados por la asociación, esta palacio debe su construcción a alguna persona no identificada, ligada al marquesado de Torreblanca, título vinculado al de Falces y por tanto al linaje medinense de los Peralta.

El cambio de uso residencial del siglo XIX sería quizá la causa de la retirada del escudo de los fundadores que se hallaba presidiendo su portada adintelada de granito. En el hueco se dispuso una hornacina con una pequeña imagen de San José, hoy desaparecida.

Existe constancia de que en fecha cercana al último tercio del siglo XIX se transformó en parador, denominado de San José, quizá aprovechando la revitalización de esa zona de conexión directa con la primera estación del ferrocarril.

Por ello, y por la fisonomía del edificio, es probable que fuera construido a finales del siglo XVIII, como otros palacios similares que existen en Medina del Campo.