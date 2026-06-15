La historia cobra vida en las visitas teatralizadas del Palacio de Gaudí de Astorga (León) desde el próximo día 24

El Palacio Gaudí de Astorga (León) llevará a cabo visitas teatralizadas este verano. - PALACIO GAUDÍ

Culminarán en agosto con el estreno en el Teatro Gullón de la 'Piedra y conciencia'

ASTORGA (LEÓN), 15 (EUROPA PRESS)

El Palacio de Gaudí de Astorga (León) incorporará desde el próximo día 24 de junio una nueva forma de descubrir el edificio con la que cobrará vida mediante la puesta en marcha de sus visitas teatralizadas, una iniciativa enmarcada en los actos de conmemoración del centenario del fallecimiento de Antonio Gaudí y que se prolongará durante el verano.

La propuesta ha sido presentada este lunes por el director del Palacio de Gaudí, Víctor Murias, y por José Tomás García de la Fuente, director de la compañía Mixticius, responsable de una producción creada expresamente para esta efeméride.

Murias ha destacado durante la presentación que se trata de una iniciativa que permitirá acercarse al Palacio desde una perspectiva "diferente", al permitir a los visitantes encontrarse "cara a cara" con algunos de los personajes que hicieron realidad el edificio. "Queríamos explicar y entender el Palacio de otra manera", ha señalado y ha agradecido el empeño y la implicación de Mixticius para hacer realidad un proyecto que ampliará la oferta cultural del monumento.

"Será otro tipo de visita, igual que existen la visita general, la visita guiada o el Palacio Escondido. Tendrá ese valor añadido de poder disfrutar de los personajes en directo y acercarse a la historia del edificio de una forma más cercana y experiencial", ha apuntado.

Las visitas teatralizadas se estrenarán el próximo 24 de junio y continuarán durante los meses de julio y agosto, principalmente los fines de semana, aunque también se programarán algunas sesiones entre semana. Las fechas concretas se darán a conocer próximamente, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Palacio Gaudí.

Además, esta iniciativa tendrá su culminación en el mes de agosto con el estreno de la obra teatral 'Piedra y conciencia', que se representará en el Teatro Gullón y que ha sido concebida especialmente para conmemorar el centenario del fallecimiento de Gaudí.

UNA "FELIZ COINCIDENCIA"

Por su parte, José Tomás García de la Fuente ha explicado que la colaboración con el Palacio surgió de una "feliz coincidencia" y, cuando el Palacio se puso en contacto con la compañía para plantear las visitas teatralizadas, Mixticius ya trabajaba en una producción propia centrada precisamente en la figura de Gaudí y su relación con Astorga.

'Piedra y conciencia' supone además un "hito" para la trayectoria de la compañía. Desde su fundación en 2013, Mixticius ha representado textos de otros autores, pero por primera vez estrenará una creación propia, escrita íntegramente por sus integrantes.

La representación recorre el periodo comprendido entre la llegada de Antonio Gaudí a Astorga y su marcha definitiva tras el fallecimiento del obispo Joan Baptista Grau. A través de una recreación teatral de aquellos años, ahonda en los desafíos que acompañaron la construcción del Palacio Episcopal y el conflicto entre las aspiraciones arquitectónicas del genio catalán y las limitaciones económicas de la diócesis.

"La obra trata de esa lucha entre lo que se quería construir y lo que se podía permitir", ha puntualizado García de la Fuente. De ahí nace precisamente su título, 'Piedra y conciencia', en referencia al diálogo permanente entre la ambición creativa y las circunstancias que condicionaron el proyecto.

PERSONAJES HISTÓRICOS Y VOCES DE FICCIÓN

Tanto la obra como las visitas teatralizadas compartirán personajes y argumento para establecer una continuidad. Entre los protagonistas figuran personajes históricos como Antonio Gaudí, el obispo Joan Baptista Grau y el político astorgano Pío Gullón, figuras "esenciales" para comprender la historia del Palacio. Junto a ellos aparecerán también algunos personajes de ficción creados para enriquecer el relato dramático como Clara Valls, copista de confianza de Gaudí; Elena Grau, sobrina del obispo y Bernarda, personaje que encarna la voz del pueblo y permite reflejar las inquietudes y opiniones de la sociedad astorgana de la época.

La obra incorpora asimismo la figura del canónigo Alfonso López, personaje que representa la oposición de parte del Cabildo a un proyecto tan innovador y moderno como el concebido por Gaudí, que se convertirá en uno de los principales motores del conflicto dramático.

Con esta nueva propuesta, el Palacio de Gaudí invita a visitantes y astorganos a "redescubrir" la historia de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad a través del teatro, mediante un acercamiento a los acontecimientos, debates y personajes que marcaron el nacimiento de una obra única dentro del legado gaudiniano.