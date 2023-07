Historia de la Delegación del Gobierno en CyL desde la vivencia de quienes estuvieron al frente desde hace 37 años

Los retratos de los doce políticos que han ocupado el cargo componen una exposición permanente en el salón de actos de la institución

VALLADOLID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha vivido este viernes una emotiva jornada protagonizada por quienes durante los últimos treinta y siete años han estado al frente de la misma, desde Domingo Ferreiro Picado, decano de todos ellos que abrió la lista en agosto de 1986, hasta la actual responsable, Virginia Barcones, alma máter de esta iniciativa.

El encuentro de exdelegados era abierto por la anfitriona en un acto celebrado en la sede vallisoletana de la Administración Central en Castilla y León, con motivo celebrarse en 2023 el 40 aniversario de la ley que dio lugar a la creación de esta figura gubernativa que en esta comunidad han ocupado doce políticos, el ya citado Domigo Ferreiro, el ya fallecido Arsenio Lope Huerta, Ángel Olivares, Carlos Conde Duque, Isaías García Monge, Miguel Alejo Vicente, Ramiro Ruiz Medrano, Juan Carlos Suárez-Quiñones, María José Salgueiro--primera mujer en ejercer el cargo--, Mercedes Martín, Javier Izquierdo y la propio Virginia Barcones.

El sencillo acto ha consistido en un encuentro con ocho de los doce, entre ellos Juan Carlos Suárez-Quiñones, que lo ha hecho a través de un vídeo grabado, y en ausencia, por distintos motivos, de Carlos Conde Duque, Mercedes Martín y Javier Izquierdo, para más tarde inaugurar la exposición con los retratos de todos ellos abierta en el salón de actos de la Delegación del Gobierno.

Términos de "privilegio", "orgullo", "gran emoción", "experiencia inolvidable"... han sido una constante durante las breves intervenciones de los siete exdelegados y la actual delegada a la hora de recordar vivencias y anécdotas en sus respectivos mandatos, el primero de ellos iniciado en agosto de 1986 por un Domingo Ferreiro que, en su alocución, ha reconocido la "complejidad de aquellos inicios de un estado fuertemente centralizado en los que se creaba una nueva figura que venía a sustituir a los gobernadores civiles".

Ferreiro, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha destacado que el cargo de delegado del Gobierno dio sus primeros pasos como una "figura un poco gris, opacada" a partir de su instauración primero en el País Vasco y Cataluña, donde inicialmente se llamaron gobernadores generales ante el malestar del movimiento nacionalista, y ha recordado que Castilla y León fue la última autonomía en disponer de esta nueva figura que él asumió como decano de los venideros.

"No fueron momentos fáciles, no", ha insistido Ferreiro, que a modo de máxima ha incidido en que siempre tuvo claro que "se trataba de representar al Gobierno de España en la comunidad, no de ser la oposición del Gobierno a Castilla y León".

También Ángel Olivares, más breve, ha recordado su "plena satisfacción" por acceder al cargo y la "gran acogida" que le dispensó la sociedad vallisoletana como receptor de las "inquietudes de Castilla y León y su función de coordinador de la Administración General del Estado en dicho territorio".

Por su parte, Isaías García Monge, quien, junto con Miguel Alejo, tiene en su haber la etapa más larga en el puesto, ocho años en total, ha rememorado como hito más emotivo el viaje que el entonces Príncipe de Asturias realizó a Castilla y León durante una semana en la que visitó todas y cada una de las nueve provincias, con encuentros en las distintas instituciones y colectivos, con especial atención al mensaje que el actual monarca transmitió respecto de la enorme "dispersión poblacional de Castilla y León, con 2.248 municipios y sólo quince de ellos con población superior a los 20.000 habitantes.

García Monge ha sido también taxativo al precisar que a lo largo de su dilatado mandato tuvo en mente en todo momento que "las transferencias se delegan pero no la responsabilidad".

"¡QUE ME ECHEN YA, POR FAVOR!"

Fiel a la locuacidad de la que hizo gala en su etapa como delegado, el zamorano Miguel Alejo y actual alcalde de Almeida de Sayago ha aprovechado para echar flores a García Monge por el traspaso "ejemplar" de poderes protagonizado por el expolítico villalonés y ha recordado, entre otras muchas anécdotas, la llamada que éste le hizo para anunciarle la designación como su sucesor pero que él no quiso creerse hasta que el nombramiento lo viera publicado en el Boletín Oficial del Estado.

También ha rememorado con humor el momento en el que se produjo un relevo en el Gobierno de la nacional, ocupado por el PP, y él permaneció aún un tiempo como único delegado de la etapa anterior del PSOE.

"Yo aquí seguía en el puesto y pensé que si no me relevaban iban a acabar con mi carrera política. Me decían en broma que me iban a dejar en el puesto porque me llevaba muy bien con Juan Vicente Herrera. ¡Que me echen ya, por favor, pedía yo", ha declarado Alejo, quien también ha desvelado, "en esas anécdotas que humanizan esta institución" que en su día, a punto de dejar el cargo, se encontró con el 'popular' Ramiro Ruiz Medrano y se propuso recomendarle como su sucesor, como así se materializó más tarde aunque él no fuera para nada artífice del nombramiento, algo de lo que se alegró enormemente porque era una persona "muy municipalista".

El aludido, Ramiro Ruiz Medrano, al igual que los anteriores, ha aprovechado el emotivo acto para romper una lanza en favor de los funcionarios públicos de la institución y los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) "por su sentimiento como servidores de España, al tiempo que ha incidido en clave de humor que la Delegación del Gobierno sólo se encuentra "anclada en el pasado en cuanto al mobiliario", pues cuando accedió en su día a las instalaciones pensó que se encontraba protagonizando un episodio de la serie 'Cuéntame'.

Ruiz Medrano ha apuntado que sus inicios fueron inmejorables y se "frotaba las manos" ante noticias tan agradables como la recuperación de las coronas de la Virgen de la Fuencisla en Segovia, aunque luego llegaron episodios no tan agradables como las manifestaciones celebradas ante la situación económica del país pese a que se desarrollaron con gran "sensatez y cordura" por los participantes.

"LAGO CERO"

También rememora como momentos difíciles los disturbios del barrio burgalés de Gamonal, el accidente sufrido en Ávila por un autobús que se cobró nueve vidas y el sobrecogedor asesinato de Isabel Carrasco, entonces presidenta de la Diputación de León.

A lo largo de su intervención, Ruiz Medrano también ha desvelado su sorpresa cuando un día escuchó a un escolta referirse a él a través del teléfono móvil como "lago cero", nombre en clave con el que hasta el momento se define la figura del delegado del Gobierno en Castilla y León.

También han participado en el acto el hoy consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, cuya intervención se ha producido a través de un vídeo para, fundamentalmente, expresar su "orgullo" por haber ejercido un cargo que también le brindó la posibilidad de comprobar la profesionalidad de las FCSE, así como la primera mujer en ejercer este puesto, María José Salgueiro, quien ha realizado una encedida defensa de la labor del funcionario público que trabaja en la institución y ha destacado la importancia de la coordinación entre las distintas administracions.

La actual delegada y anfitriona del acto, Virginia Barcones, ha cerrado el acto recordando la "complejidad" que supone un puesto que obliga también a afrontar episodios muy duros ante acontecimientos trágicos pero igualmente que da muchas satisfacciones cuando salen adelante infraestructuras importantes para Castilla y León.

Todos los participantes en el acto han expresado su satisfacción por la oportunidad del mismo y esperan que la galería recién inaugurada con sus retratos vaya creciendo con el paso de los años.