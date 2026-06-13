Un hombre de 60 años afectado por inhalación de humo del incendio en el interior de una vivienda en Valladolid

VALLADOLID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 60 años ha resultado afectado por inhalación de humo a consecuencia de un incendio, producido durante la mañana de este sábado, en el interior de una vivienda en la calle Mantería de la capital vallisoletana.

Fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León han informado de que la llamada de aviso se ha registrado a las 11.42 horas, cuando se ha detectado la presencia de humo y olor a quemado en una vivienda de dicha céntrica calle, y se desconocía si había alguien en su interior.

Desde el 1-1-2 se ha avisado a los bomberos de Valladolid y a la Policía Local, quienes, al llegar al lugar, han solicitado la presencia de personal sanitario de forma preventiva, por lo que Sacyl ha enviado recursos al lugar.

Una vez se ha accedido a la casa, se ha detectado el incendio en unas maderas ubicadas en su interior, que ha sido extinguido sin que llegara a propagarse, y se ha encontrado y auxiliado a un varón afectado por inhalación de humo.