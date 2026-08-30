Un hombre afectado por inhalación de humo en un incendio de vivienda en Carcedo (Burgos)

BURGOS, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años ha resultado afectado por inhalación de humo en un incendio declarado en una vivienda del paseo Espolón de Carcedo de Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada a las 5.30 horas que alertaba del incendio de un seto que había pasado a una vivienda y solicitaba asistencia para una persona afectada por inhalación de humo.

El Centro de Emergencias 112 ha trasladado el aviso a los Bomberos de Burgos, a la Guardia Civil COS y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un recurso para atender al afectado.

Posteriormente, el herido ha sido evacuado en una ambulancia de soporte vital básico hasta el Complejo Asistencial de Burgos.