Un hombre atendido tras el incendio de una vivienda de tres plantas en Canedo (León)

LEÓN, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido atendido por los servicios sanitarios tras el incendio de una vivienda de tres plantas registrado este sábado en Canedo, en Ponferrada (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso a las 13.50 horas, cuando varias llamadas han alertado del incendio de una casa de tres plantas en la que se observaban llamas y humo negro.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de Ponferrada y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico (SVB), así como al personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Cacabelos.

En el lugar han intervenido los servicios de emergencias para atender el incendio y a las personas afectadas por el suceso.

Por su parte, el personal de Sacyl ha atendido a un varón adulto, sin que haya sido necesario su traslado a un centro sanitario.