Un hombre herido tras colisionar dos motos en Villasur de Herreros (Burgos)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

BURGOS, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 75 años ha precisado asistencia sanitaria tras colisionar dos motocicletas en el kilómetro 14 de la carretera BU-820, en Villasur de Herreros (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido a las 13.45 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de una colisión por alcance entre dos motos y solicitaba asistencia sanitaria para uno de los motoristas.

El afectado es un varón de unos 75 años, que se encontraba en el lugar del accidente y precisaba atención sanitaria.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos para atender al herido.

Entre los recursos movilizados se encuentra un helicóptero medicalizado (HEMS), que se ha desplazado hasta el lugar del accidente.