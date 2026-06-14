Un hombre queda inconsciente tras empotrarse su furgoneta contra otro vehículo en Tudela de Duero (Valladolid)

TUDELA DE DUERO (VALLADOLID), 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 40 años ha quedado inconsciente en la mañana de este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en el que su furgoneta se ha empotrado contra otro vehículo en la carretera que une Tudela de Duero con Montemayor de Pililla, en la provincia de Valladolid.

La sala del Centro de Emergencias 112 ha recibido varias llamadas a las 06.10 horas que han alertado sobre la colisión entre ambos turismos y han solicitado asistencia médica urgente para el conductor del vehículo.

Tras recibir el aviso, el personal del 112 ha notificado la situación a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. El organismo asistencial ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico y ha enviado al equipo sanitario del centro de salud de Portillo para atender al afectado en el lugar del siniestro.