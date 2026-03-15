A qué hora abren los colegios electorales en las elecciones de Castilla y León 2026 este 15 de marzo

Horario de los colegios electorales para las elecciones en Castilla y León - EUROPA PRESS

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León celebra este domingo elecciones autonómicas, una jornada en la que miles de ciudadanos están llamados a votar en sus respectivos colegios electorales para elegir a los procuradores de las nuevas Cortes.

Como ocurre en todos los procesos electorales regulados por la normativa estatal y autonómica, el horario de apertura y cierre de los colegios está fijado de antemano y es el mismo para todo el territorio, con independencia del municipio o del tamaño del colegio electoral.

¿A QUÉ HORA ABREN LOS COLEGIOS ELECTORALES EN CASTILLA Y LEÓN?

Los colegios electorales abren a las 9.00 horas y mantienen un horario continuo de votación hasta su cierre.

Desde ese momento, los ciudadanos pueden acceder al local que les corresponda según su censo y emitir su voto en la mesa asignada. La apertura se produce de forma simultánea en toda Castilla y León.

¿A QUÉ HORA CIERRAN LOS COLEGIOS ELECTORALES EN CASTILLA Y LEÓN?

Los electores podrán votar entre las 9.00 y las 20.00 horas. Ese será el horario general de la jornada electoral en Castilla y León este 15 de marzo.

A partir de las 20.00 horas se pondrá fin a la votación y comenzará el escrutinio en las mesas. No obstante, podrán votar todavía las personas que ya estén dentro del local electoral o esperando su turno antes de la hora de cierre.

¿DÓNDE PUEDO CONSULTAR MI COLEGIO ELECTORAL?

El colegio electoral asignado se puede consultar en la tarjeta censal enviada al domicilio o a través de los canales oficiales habilitados por la Administración electoral, introduciendo los datos personales del elector.

¿QUÉ DOCUMENTO HAY QUE LLEVAR PARA VOTAR?

Para poder votar, el elector deberá identificarse ante la mesa con un documento válido. Habitualmente se admite el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir con fotografía.

Por eso, además de consultar el horario de apertura del colegio electoral, conviene comprobar con antelación el local de votación y acudir con la documentación necesaria para evitar incidencias.

¿SE PUEDE VOTAR ANTES DE LAS 9.00?

No. La votación no puede comenzar antes de las 9.00 horas, ya que ese es el horario oficial fijado por la legislación electoral. Antes de esa hora, las mesas electorales se constituyen y comprueban que todo el material esté correcto, pero no se permite el acceso de votantes.

¿QUÉ PASA SI A LAS 9.00 TODAVÍA NO ESTÁ CONSTITUIDA LA MESA?

Si por alguna causa excepcional una mesa no pudiera constituirse a las 9.00, se espera el tiempo legal establecido para completarla con suplentes o, en su caso, con electores presentes. En cualquier caso, la votación comenzará en cuanto la mesa quede formalmente constituida.

¿QUÉ PASA SI LLEGO JUSTO A LAS 20.00 HORAS?

Una de las dudas más habituales en cada cita con las urnas es qué ocurre si un votante llega al colegio electoral a última hora. En estos casos, si la persona ya está dentro del local o guardando turno antes de las 20.00 horas, podrá votar.

En cambio, una vez cerrado el acceso y terminada formalmente la votación, ya no se admitirá a nuevos electores. Después comenzará el recuento de papeletas en cada mesa electoral.