La Horcajada (Ávila) se vestirá de siglo XVI para recrear el paso de Carlos I en su viaje final a Yuste

Presentación en la sede de la Diputación de Ávila de la recreación de La Horcajada. - DIP ÁVILA

ÁVILA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad abulense de La Horcajada volverá al siglo XVI para recrear, por quinto año, el paso de Carlos I en su viaje final que le llevaría hasta el Monasterio de Yuste, donde falleció en 1556 con una programación que incluye desfiles de época, talleres artesalanes. gastronomía y conferencias.

El diputado de Turismo, Armando García Cuenca; la presidenta de la Asociación Cultural La Ponseca, Brasilia Sánchez, y el alcalde de La Horcajada, Vicente López, han presentado los actos de esta recreación que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de novimebre Los días 6, 7 y 8 de noviembre, La Horcajada y su "puente histórico, sencillo y majestuoso" regresarán al año 1556, cuando el rey Carlos I de España lo cruzó "en su camino hacia Ayuste, donde moriría tras abdicar la corona española en su hijo Felipe II", como así lo ha relatado García Cuenca.

"Será un fin de semana de actividades para recrear aquel hecho histórico que pone a La Horcajada y a todo el sureste de la provincia de Ávila en el mapa", ha subrayado el concejal de Turismo, quien ha reconocido la labor de la Asociación Cultural La Ponseca, organizadora de esta recreación.

Brasilia Sánchez, por su parte, ha explicado que tomando como base la figura del emperador, que es la principal figura, en esta edición estará presente el Renacimiento, "con toda la manifestación cultural que conllevó este periodo" y así se han organizado actividades relacionadas con la cultura y con la vida cotidiana del siglo XVI, tanto de la realiza y la nobleza como del pueblo llano.

Asimismo, Sánchez ha destacado la celebración de conciertos, conferencias y talleres así como la recreación que tendrá lugar el domingo, "a pie de calle" y que se realiza con "el rigor histórico" que ha caracterizado esta recreación "desde el primer momento".

Igualmente, la responsable de la asociación ha subrayado el trabajo de documentación que se ha hecho a través de los documentos que se han encontrado en el municipio y en archivos "que relatan perfectamente el viaje del emperador".

Este año participará en este evento el profesor de Historia del Derecho de la UVA Carlos Belloso, que ha llevado a cabo investigaciones históricas relacionadas con los viajes de Carlos V y que ha sido el que ha puesto a la Asociación en contacto con la Red de Corporación de las Rutas euroepas de Carlos V.