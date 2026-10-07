El Hospital Río Hortega imparte el primer curso de atención inicial al paciente quemado de Castilla y León. - HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA VALLADOLID

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Río Hortega (HURH) de Valladolid ha celebrado la primera edición del curso de Atención Básica Inicial al paciente Quemado (ABIQ). La iniciativa ha sido impulsada por la Unidad de Quemados del centro hospitalario, de referencia en Castilla y León, para formar a los primeros intervinientes.

El objetivo de la actividad formativa ha sido proporcionar los conocimientos básicos sobre la primera atención de las quemaduras en el mismo lugar del suceso a los profesionales que llegan en primer lugar a accidentes o explosiones. Durante la jornada se han abordado materias como el manejo de la lesión inhalatoria, la vía aérea, la resucitación inicial y la atención de las heridas.

El curso ha sido impartido por especialistas en Medicina Intensiva y Cirugía Plástica, quienes han revisado los protocolos en quemaduras eléctricas, químicas o pediátricas. Además, la jornada ha contado con una conferencia sobre estabilización, derivación y transporte a cargo de un enfermero del SAMUR-PC de Madrid, así como con casos prácticos participativos.

Cerca de 200 asistentes han acudido a esta jornada, entre los que se encontraban profesionales de Enfermería, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, residentes y especialistas de diversos campos. Esta cifra refleja la complejidad y los recursos necesarios para atender este tipo de casos, donde las horas iniciales resultan decisivas.

La iniciativa está inspirada en el formato ABIQ, que ya ha sido utilizado en varios países del continente americano. Con su puesta en marcha, el hospital ha acercado la experiencia y el conocimiento de su unidad de referencia al lugar donde se producen los incidentes.