El Hospital Río Hortega, primer centro de CyL autorizado para fabricar productos sanitarios a medida con impresión 3D

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Río Hortega (HURH) de Valladolid ha obtenido la licencia como fabricante de productos sanitarios a medida, que lo convierte en el primer centro sanitario de Castilla y León en conseguir esta acreditación y pasa a ser "un servicio pionero" al poder fabricar biomodelos anatómicos de planificación y guías quirúrgicas personalizadas mediante tecnología de imagen virtual e impresión 3D.

Para ello, el Río Hortega ha creado "una nueva unidad multidisciplinar", dependiente de los Servicios de Traumatología y Mantenimiento del hospital, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

En esta unidad trabaja un equipo compuesto por ingenieros y personal facultativo, lo que "permite integrar el conocimiento técnico especializado en fabricación de productos sanitarios con la experiencia clínica necesaria para su aplicación en procedimientos quirúrgicos complejos".

La implementación de esta tecnología aporta "mejoras significativas" en múltiples ámbitos de la asistencia sanitaria, tanto para los ciudadanos como para los profesionales sanitarios, además de abrir "múltiples opciones en el campo de la docencia y la investigación".

Para los pacientes supone una reducción del tiempo quirúrgico, lo que disminuye la duración de la anestesia y las complicaciones, así como una "menor exposición" a radiación ionizante durante la intervención, ha destacado el Ejecutivo autonómico.

También, logra disminuir el riesgo de complicaciones e infecciones al acortar la duración de la cirugía, e incrementa la precisión del proceso, lo que se traduce "en mejores resultados clínicos y funcionales".

Por otro lado, esta tecnología "facilita" el trabajo de los profesionales sanitarios al mejorar la planificación prequirúrgica mediante simulación virtual del procedimiento y sirve para optimizar la comunicación entre los equipos implicados en cada caso.

De este modo, la Junta ha subrayado que la imagen virtual y la impresión 3D son herramientas "invaluables" para la explicación detallada del procedimiento a los pacientes y a sus familiares, de manera que facilita la toma de decisiones informadas y la comprensión de las operaciones.

Además, estas técnicas "fortalecen la formación de residentes y estudiantes de medicina" mediante modelos anatómicos reales y permiten la simulación de procedimientos complejos antes de su realización, al tiempo que ofrecen la posibilidad de conservar casos clínicos relevantes con fines académicos e investigadores e impulsan la investigación traslacional y la innovación en técnicas quirúrgicas.