El Hospital de Salamanca se recrea en una maqueta de Lego con 18.997 piezas "como elemento lúdico y relajante"

Maqueta del Hospital de Salamanca. - CAUSA

SALAMANCA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y la Asociación Pyfano han colaborado en la creación de una maqueta del hospital hecha con 18.997 piezas de Lego.

Tras varios meses de construcción, su creador, el diseñador Héctor Sánchez, presenta este objeto de exposición que también funcionará como elemento lúdico, relajante y educativo y se ubicará en el hall principal del Hospital de Salamanca.

La presentación de la maqueta se enmarca en los actos de celebración del 50 aniversario del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA), dentro de los cuales se incluye este proyecto, denominado 'Construyendo el Hospital Universitario de Salamanca ladrillo a ladrillo', que ha realizado Héctor Sánchez Moro.

Este diseñador de maquetas personalizadas con ladrillos de Lego ya se encargó de una construcción similar del edificio histórico de la USAL durante su octavo centenario.

La idea ha sido desarrollada por Pyfano (Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León). Se trata de la creación de una maqueta hecha con Lego del Hospital Universitario de Salamanca; "un homenaje y un objeto de exposición que ya se encuentra en su ubicación final y que también funciona como elemento lúdico y relajante, para reducir el estrés de los pacientes, y educativo, para explicar a los niños el funcionamiento de las diferentes zonas del edificio", han informado a Europa Press fuentes del centro hospitalario.

El diseño de la construcción del Hospital Universitario de Salamanca comenzó a finales de diciembre de 2025 y ha continuado hasta el mes de mayo de 2026.

CARACTERÍSTICAS

La maqueta está formada por unas 18.997 piezas de LEGO y tiene unas medidas de 116,1 centímetros de largo, 60,6 centímetros de alto y 85,5 centímetros de fondo.

En total, 141 minifiguras dan vida al conjunto en sus más de 60 viñetas que se pueden disfrutar al estar diseñadas hasta el más mínimo detalle. El modelo tiene una vista de 360 grados para que se puedan observar la parte exterior e interior.

En el exterior, además de la entrada principal y de los accesos a urgencias, se pueden apreciar detalles como el helipuerto, la parada del autobús, el aparcamiento de bicicletas o el busto de Severo Ochoa (uno de los vestigios que quedan del antiguo Hospital Clínico Universitario de Salamanca, como parte de la memoria colectiva de aquel edificio).

El interior tiene dos vistas: una trasera y una lateral. En la parte trasera se encuentran el acceso a Urgencias, su sala de espera, dos consultas, la cocina, la cafetería, el aparcamiento, los ascensores y las escaleras, además de la sala de Pyfano, entre otras icónicas estancias, pero sobre todo pretende ser "un reflejo del ajetreado ritmo vital que se desarrolla día a día en los pasillos del hospital salmantino".

Esta iniciativa, enmarcada en los actos realizados por el 50 aniversario del Hospital Clínico, se ha complementado con el desarrollo de varios talleres con la participación de pacientes pediátricos, dirigidos por Héctor Sánchez en colaboración con Pyfano, quienes durante los meses de ejecución de la obra han construido alguno de los elementos que posteriormente se pueden encontrar en la maqueta.

"Una forma lúdica y amable de humanización sanitaria en la que los más pequeños también han podido formar parte, ladrillo a ladrillo, de este cumpleaños tan especial", han apuntado las mismas fuentes.